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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

З'явились подробиці жахливого вбивства співробітниці посольства Британії

23:58, 24 грудня 1571 Читать новость на русском
З'явились подробиці жахливого вбивства співробітниці посольства Британії
З'явились подробиці жахливого вбивства співробітниці посольства Британії / Фото з вільних джерел

16 грудня співробітницю посольства Великої Британії у Бейруті (Ліван) Ребекку Дайкс зґвалтували у таксі, після чого її знайшли мертвою.

Чоловік переконує, що вчинив злочин через її зовнішній вигляд, інформує The Daily Mail. Його вистежили за допомогою камер зовнішнього спостереження.

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29-річний Хаучі працював у Uber. Після того, як його ознайомили із записом, він відразу ж зізнався.

29-річний Хаучі
29-річний Хаучі

Водій сказав, що вона була в короткій спідниці. Він побачив, що вона є привабливою й вирішив зґвалтувати. За його словами, це повинно бути легко, оскільки вона була іноземкою,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел, жінка працювала в диппредставництві в столиці Лівану Бейруті. Вона викликала таксі з бару "Джеммайзе", де вона зустрічалася з друзями. Поліція знайшла її тіло на узбіччі дороги – її задушили мотузкою.

Ребекка Дайкс
Ребекка Дайкс

Перед тим Дайкс працювала в Іраку аналітиком МЗС. Вона закінчила Манчестерський університет зі ступенем магістра міжнародної безпеки, а також вчилася в Біркбек (Лондонський університет) за фахом "міжнародне управління".

Теги: Кримінальні новини Ліван Жертви Великобританія
Джерело: 24 Канал
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