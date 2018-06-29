З'явилось перше фото преміум-смартфону Xiaomi Mi MIX 3
29 червня з'явився перший знімок нового преміум-смартфону від Xiaomi –Mi MIX 3. За чутками, китайська компанія презентує новинку у вересні чи жовтні цього року.
Про це повідомляє akket.com.
Як стало також відомо, просто з "коробки" на смартфоні буде встановлена операційна система MIUI 10. Більше характеристик поки не повідомляються.
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Так може виглядати Xiaomi Mi MIX 3
Як відомо, його попередник, Mi MIX 2S, отримав подвійну камеру та працює на 8-ядерному чіпі Snapdragon 845. Він надійде у продаж вже незабаром. Наразі доступне передзамовлення цієї моделі – він буде коштувати 16 тисяч гривень.
Так виглядає Xiaomi Mi MIX 2
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