З'явилось перше фото преміум-смартфону Xiaomi Mi MIX 3

29 червня з'явився перший знімок нового преміум-смартфону від Xiaomi –Mi MIX 3. За чутками, китайська компанія презентує новинку у вересні чи жовтні цього року.

Про це повідомляє akket.com.

Як стало також відомо, просто з "коробки" на смартфоні буде встановлена ​​операційна система MIUI 10. Більше характеристик поки не повідомляються.

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Так може виглядати Xiaomi Mi MIX 3

Як відомо, його попередник, Mi MIX 2S, отримав подвійну камеру та працює на 8-ядерному чіпі Snapdragon 845. Він надійде у продаж вже незабаром. Наразі доступне передзамовлення цієї моделі – він буде коштувати 16 тисяч гривень.

Так виглядає Xiaomi Mi MIX 2