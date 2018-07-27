З'явилося ще одне відео побиття депутата Мустафи Найєма

В мережі оприлюднили нове відео побиття народного депутата Мустафи Найєма. Камера спостереження зафіксувала, як нападник – чоловік у червоній сорочці – накинувся на Мустафу і між ними почалася сутичка.

Далі обидва впали на дорогу, але чоловік у сорочці швидко підвівся і почав тікати.

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Нападник схожий на одного із підозрюваних у побитті нардепа – Умолта Темер-Булатова.

Дивіться відео цієї бійки з камери спостереження

Зазначимо, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу. Трьох людей правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички. І саме йому інкримінують умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості.