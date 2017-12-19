З'явилося відео страшної смертельної авіакатастрофи у Росії

У мережі з'явилися кадри падіння російського пасажирського літака АН-2, що здійснював рейс за маршрутом Нар'ян-Мар – Харута. Саме в аеропорту першого авіасудно і зазнало катастрофи.

У Ненецькому автономному окрузі Росії впав пасажирський літак. На момент авіакатастрофи на борту літака перебували 13 людей, з яких 2 – члени екіпажу. У результаті аварії щонайменше 4 людини загинули.

Згодом у мережі поширили запис, який було зроблено камерою відеоспостереження.

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Так, в ролику можна побачити, як літак спершу набирає висоту, робить коло, а потім починає різко знижуватися та у підсумку падає.



Літак зазнав катастрофи в аеропорту Нар'ян-Мару

Як заначили представники місцевої влади, на борту, зокрема, перебував співробітник адміністрації Ненецького автономного округу (НАО).

Крім того підкреслюється, що внаслідок аварії загинули жінка 1987 року народження та дитина.



Внаслідок падіння літака АН-2 у Росії загинула дитина

За фактом інциденту Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу статтею щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті понад двох осіб. Перевірку за фактом падіння літака також розпочало управління МВС Росії з питань транспорту.

Падіння літака АН-2 у Росії: відео