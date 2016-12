12 найцікавіших українських музичних альбомів 2016 року

2016 рік був багатим на мистецькі події. Не менш багатим він був і на музичні альбоми, серед яких місце знайшлось і як добре знайомим, культовим гуртам, так і новим, досі невідомим нікому іменам.

ДахаБраха – Шлях

Їхній останній альбом вийшов аж 2010 року, проте цей гурт ніколи не зникав з музичних горизонтів. ДахаБраха вже давно стали культовими, живими класиками, хоча, що характерно для України в принципі, вони куди відоміші на Заході, аніж на батьківщині.

ДахаБраха – це дивовижний гурт, який в основному працює з народними мотивами та піснями, часто не лише українськими. Це фолк та етнохаус, який, проте, адекватно переносить давно минуле старе у нинішній момент, зберігаючи баланс між своєрідною "класикою" та "сучасністю".

Вагоновожатые – Стартап Молодость

Хоча це й не повноцінний альбом, його реліз для багатьох став приємним подарунком. Адже Вагоновожатые стрімко завоювали музичний простір, вдало поєднуючи драйвову електроніку та складні, злободенні тексти. Та й самі учасники гурту давно не новачки, хоча саме цей проект утворився не так давно.

От і "Стартап Молодость" виявився коротким, але наповненим сюжетом та смислами хітом, який варто було б прослухати усім хоча б для ознайомлення.

Dakh Daughters – if

Одіозна фрік-кабаре формація, яка своїм першим кліпом "Rozy / Donbass" наробила галасу. 7 дівчат, вихідці театру "Дах", лише за 3 роки активного існування випустили нарешті студійний альбом.

І хоча всі треки вже давно можна було чути на концертах, альбом – технічно – новий, та й не заважає це переслухати знайомі пісні в студійній якості.

grisly faye – from far away

Альбом Grisly Faye вийшов тихо і непомітно, хоча це дуже схожу на саму музику – заколисливу та ритмічну, наче від неї не хочеться відриватись на зайві розмови.

Grisly Faye – це електроні біти у поєднанні з ніжним жіночим вокалом у кращих традиціях тріп-хопу. Тут також легко можна почути IDM, ambient, glitch та інші похідні та подібні жанри, які розмивають рамки земного космосу. Краще просто раз почути, аніж стільки разів читати.

Atomic Simao — ECHO

А ось це справді незвичний гурт, який грає експериментальну музику, яку можна назвати космічним роком та кислотним джазом. Жанри, які ніколи не були особливо популярними, але робота Atomic Simao однозначно заслуговує на уважне прослуховування.

Тим більше, що повноцінний альбом – це небувалий подарунок від цих хлопців.

Грибы – Дом На Колесах ч.1

Можна по-різному ставитись до творчості цих хлопців, проте складно заперечити феномен, яким вони стали. Несподівано для всіх, але нікому й нічим невідомий реп-гурт раптом став хітом, який лунав з усіх усюд.

Хтось називає їх якісно продуманим музичним проектом, хтось – пародією або й калькою на російських колег, проте піпл, в будь-якому разі, слухає.

SINOPTIK – Interplanet Overdrive

Незвичність цього гурту полягає в тому, що він перший від України виграв The Global Battle Of The Bands, який проходив у Берліні як кращий новий рок-гурт світу.

Ця команда грає драйвовий стоунер та психоделічний рок, що також доволі велика рідкість для української музичної сцени, яка претендує на масову аудиторію.

panivalkova – ДОНТВОРІ

Ще один цілком жіночий гурт, який бере просто-таки космічною харизмою. Складно описати їхню музику. Це феєрверк веселої, неповторної музики трьох дівчат, які співають. та про всяке співають, але навіть про таку популярну тему як любов вони пишуть так, що спершу не розумієш – а про що воно взагалі щойно було?

І тим приємніше прослуховувати їхні треки знову і знову, шукаючи нових відтінків чи натяків, насолоджуючись різноманітним звуковим рядом.

Tik Tu – Shuma

Ще один цілком і незаслужено непомітний гурт, який дуже вчасно випустив свіжий альбом. За зізнанням музикантів, альбом готувався кілька років і в ньому немає прохідних пісень.

Tik Tu здивує свіжістю та незвичністю подачі матеріалу. Вкотре пропонуємо просто послухати їхню музику і скласти своє враження.

Оркестр Че – "*****"

Оркестр Че – маги та ветерани української сцени. Їхню музику давно умовно називають арт-роком, тому що творча діяльність гурту стоїть вище за більшість жанрів чи класифікацій.

Кожний їхній альбом сприймається неоднозначно, адже комусь подобаються зміни, хтось в принципі не розуміє, що відбувається, а інші стверджують, мовляв, нічого нового. Проте завжди знаходяться ті, нові й старі слухачі, які щиро насолоджуються новими треками, якими б незвичними вони не були.

Blooms Corda – GIGOTOSIA

Дуже приємно, що місце знайшлось і для, за визначенням самих музикантів, "колофанкового, колоджазового, акустичного" альбому. Музика GIGOTOSIA ідеально вписується в легкий, меланхолійний настрій якісного джазу якогось породистого фестивалю просто неба.

Слухати засніженими вечорами і грітися текстами.

Tape Flakes – Made For Love LP

Стильний та приємний електропоп, який шукає себе у вічних експериментах зі звуком та подачею. Доволі рідкісний гість: усі ті космічні синтезатори, гітарні рифи, можна навіть дозволити сказати спейс-рок.

Рекомендується всім любителям музики, під яку можна не просто танцювати, але й уважно вслуховуватись в неї.