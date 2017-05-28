Активісти блокують концерт артистки, яка виступає в Росії: кидають димові шашки

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В Одесі активісти мітингують біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав би сьогодні, 28 травня, відбутися концерт співачки Світлани Лободи.
Як повідомляє місцеве видання "Думская", активісти вимагають зупинити виступ і вигнати виконавицю – бажано з позбавленням її громадянства України.
На місце події прибула велика кількість поліції. Близько 22:00 в натовп кинули дві петарди, згодом – кинули ще дві димові шашки. Поліція спробувала провести особистий огляд двох активістів. Внаслідок цього спалахнула бійка. В ході неї хтось застосував сльозогінний газ.
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Інформації про жертв поки немає. Сама співачка цю ситуацію поки не коментує. В Instagram'і вона показала відео, де готується до виступу.
Оновлено 23:00. Організатори скасували концерт Світлани Лободи, однак активісти не розходяться.
Нагадаємо, Світлана Лобода регулярно виступає в Росії. Лише вчора, 27 травня, вона була в Москві, де вела церемонію вручення VII російської музичної премії RU.TV. Окрім того, сама стала переможницею у двох номінаціях.