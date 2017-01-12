Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків

На п'ятому етапі Кубку світу з біатлону, який проходить у німецькому місті Рупольдинг, жіноча збірна України у естафетній гонці 4х6 км виборола 4-емісце. А перемогла збірна Німеччини, срібло – у Франції, бронза – у Норвегії. Збірна Росії – лише 13-а.

Розпочали наші дівчата не надто вдало – Ірина Варвинець, незважаючи на ідеальну стрільбу, закінчила свій етап лише 10-ою. Як і очікувалось, на другому етапі найкраща на сьогодні українська біатлоністка Юлія Джима вивела нашу команду у трійку лідерів, а на третьому етапі Анастасія Меркушина змогла підняти нашу команду на 2-е місце. Щоправда, на фінішному етапі багаторічному лідеру нашої команди Олені Підгрушній не вдалось підтримати почин наших дівчат – підсумкове 4-е місце. Результати: 1. Німеччина (0 штрафних кіл + 6 промахів) - 1 година, 9 хввилина і 53 секунди.

2. Франція (0+7) +3,5 секунди відставання.

3. Норвегія (0+1) + 4,5 секунди.

4. Україна (0+3) + 8,8 секунди.

5. Італія (0+6) + 1 хвилина 51,5 секунди. Нагадаємо, 11 січня ччоловіча біатлонна естафетна команда також закінчила гонку на 4-му місці.

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