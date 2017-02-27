Бойовики сіють чутки про весняний наступ Росії на Україну, – Тимчук

У "ДНР" поширюються чутки про те, що навесні-влітку цього року Росія влаштує масштабний наступ на Україну.

Про це у своєму Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В "ДНР" в останні дні фіксується два нових інформаційних тренди: посилено поширюються чутки про те, що навесні-влітку "Росія влаштує масштабний наступ проти України" (не уточнюється, чи мовиться про формат нинішньої "гібридної війни" на Донбасі, чи про відкриту агресію), і про те, що Збройні Сили України хочуть "звалити київську владу за корупцію і зраду",

– мовиться у повідомленні.

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Тимчук додав, що на сьогодні це найбільш неофіційно обговорювані теми, причому як на рівні "чиновників" і командного складу, так і серед рядових бойовиків.