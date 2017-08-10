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Чи подорожчає опалення цього року: думка експерта

07:01, сьогодні 264 Читать новость на русском
Чи платитемемо за тепло більше?
Чи платитемемо за тепло більше? / 24 Канал

Подорожчання тарифів на опалення – момент не лише економічний, але й політичний. Минулого року це було дуже боляче для багатьох українців, однак збільшення ціни стало стимулом для запровадження мінімальних технологій з енергоефективності. Адже в Україні досі в енергетиці використовуються застарілі радянські технології.

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За словами експерта, сьогодні Україні необхідна диверсифікація енергоресурсів, щоб під час опалювального сезону не було форс-мажорів. Зокрема, поставки вугілля з США надасть можливість збільшити запаси і планувати опалювальний сезон без надзвичайних подій. Однак, як зауважує Леонов, без модернізації технологій не буде прогресу.

Технології нашої енергетики – ще радянські. Все застаріле і неефективне. Втрати при постачанні енергетики споживачам складають 40-50%. Українці, по суті, сплачують за опалення зовнішнього середовища. Але це підвищення тарифів минулого року посприяло запровадженню мінімальних технологій з енергоефективності. Минулий опалювальний сезон був рекордним з точки зору встановлення джерел відновлюваної енергії окремими домогосподарствами,
– говорить Олександр Леонов.

А нові технології, зазначає політолог, призводять до того, що ці втрати зменшуються. Зокрема, стали дуже популярними сонячні панелі. Громадяни почали не тільки виробляти електроенергію для себе, а й продавати її.

При цьому, зазначає Леонов, у Європі теж високі ціни на електроенергію, що спонукає громадян шукати альтернативні джерела.

Ідеальних реформ не буває. Є проблеми з виконанням. Але навколо питання з енергопостачанням в Україні багато спекуляцій. Якщо реформи проводити, то зрештою буде позитивний результат. В цьому болоті поступово з’являється проточна вода. Треба зламати колишню систему, і тоді є шанс, що років через двадцять країна стане більш-менш нормальною,
– наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, минулого року урядом була затверджена формула "Роттердам+" для поставок вугілля в Україну. В ціну вугілля закладалась його середня вартість в портах Амстердама, Роттердама і Антверпена, плюс ціна доставки в Україну. Насправді, як виявили в НАБУ, більшість палива в минулому році постачалась в Україну з окупованого Донбасу та Росії і, відповідно, мала значно нижчу собівартість. Це призвело до двох хвиль здорожчання електроенергії.

Теги: Новини України Новини політики Енергоефективність Тарифи
Джерело: 24 Канал
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