Чоловік відмовився від громадського транспорту і вже два роки плаває на роботу

Житель німецького Мюнхена Бенджамін Девід вже два роки добирається на роботу по річці Ісар.

Чоловік не стоїть в заторах та регулярно займаєтсья спортом, пише The Daily Mail.

Щоб дістатись на роботу чоловіку треба проплити 1,6 кілометри по річці. У нього є спеціальна водонепроникна сумка, яку створив для нього молодий дизайнер із Швейцарії. Туди він складає ноутбук, смартфон, гаманець, костюм та всі необхідні речі і вирушає в дорогу.

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На перший погляд сумка здається звичайним водонепроникним мішком, однак за бажання вона може перетворитись на рятувальний буй.

"Я ж не святий. Коли мені доводилося їздити на роботу на велосипеді – я постійно лаявся із автомобілістами. Коли вирішив ходити пішки – почав сваритися з велосипедистами і так тривало вічно. І лише за кілька метрів розташована річка, якою можна спокійно пропливти – розслабитися й освіжитися, – розповів Девід.

Бенджамін завжди перевіряє температуру води перед виходом на роботу, щоб не ризикувати і убезпечити себе.