Чоловіка насмерть загризли три собаки на Херсонщині

На Херсонщині в місті Гола Пристань від нападу трьох вівчарок загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє "Херсон онлайн" із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. У місті Гола Пристань 7 січня від нападу трьох вівчарок загинув чоловік 1973 р. н. Тіло чоловіка виявлено в дворі будинку по вул. Комсомольська, 89 А,

– повідомили в департаменті. За цим фактом поліція почала слідство. Нагадаємо, вранці 7 січня у селі Кучаків Бориспільського району чоловіка загризли до смерті чотири собаки.



Згодом стало відомо, що жертвою виявився боєць АТО Володимир Томілін.

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