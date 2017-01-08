Чоловіка насмерть загризли три собаки на Херсонщині

На Херсонщині в місті Гола Пристань від нападу трьох вівчарок загинув 43-річний чоловік.
Про це повідомляє "Херсон онлайн" із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
У місті Гола Пристань 7 січня від нападу трьох вівчарок загинув чоловік 1973 р. н. Тіло чоловіка виявлено в дворі будинку по вул. Комсомольська, 89 А,
– повідомили в департаменті.
За цим фактом поліція почала слідство.
Нагадаємо, вранці 7 січня у селі Кучаків Бориспільського району чоловіка загризли до смерті чотири собаки.
Згодом стало відомо, що жертвою виявився боєць АТО Володимир Томілін.
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