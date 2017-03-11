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Чому Порошенко двічі телефонував Путіну з початку року

09:45, сьогодні 1634 Читать новость на русском
Порошенко двічі телефонував до Путіна
Порошенко двічі телефонував до Путіна

Президент України Петро Порошенко двічі з початку року телефонував до президента Росії Володимира Путіна. Кожен раз предметом розмови була ситуація на Донбасі.

Про це в інтерв'ю Громадському розказав заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

За його словами, темою першої розмови було загострення ситуації навколо Авдіївки, коли місто опинилося на межі гуманітарної кризи.

Тоді був апогей кризі в Авдіївці, і телефонний дзвінок був пов'язаний з тим, щоб припинити стріляти і дозволити відновити життєво важливу інфраструктуру у цьому районі,
– розповів Костянтин Єлісєєв.

Другий дзвінок був пов’язаний з обміном заручників, які перебувають у бойовиків, а також передачі Україні політв’язнів, які утримуються у російських тюрмах.

"Щодо політв’язнів, то Президент називав конкретні всім відомі прізвища, для того, щоб ще раз привернути увагу до важливості цього питання, що це питання знаходиться на контролі у Президента, і ми цих людей ніколи не забудемо", – додав чиновник.

За словами Костянтина Єлісєєва переговори про обмін заручниками тривають, однак відмовився називати будь які деталі, вказавши, що такі перемовини "люблять тишу".

При цьому заступник глави АП зауважив, що ці розмови були чітко скоординовані з партнерами України у «нормандському форматі» – Німеччиною та Францією.

Читайте також: Зниклі розвідники ЗСУ потрапили у полон бойовиків "ЛНР"

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Адміністрація Президента Президент України Володимир Путін Україна-Росія Авдіївка Українці в полоні РФ Війна на Донбасі
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