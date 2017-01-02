Чому щасливі стосунки не можна виставляти напоказ в соцмережах

Якщо ви хочете мати хороші стосунки та почуватись щасливими, не варто цим "щастям" ділитись у соціальних мережах.
Про це пише видання mizky.com.
Кілька причин, чому щасливі пари не виставляють стосунки на показ
Можна втратити це "щастя" у віртуальному світі
Поки ви шукаєте ідеальне фото, щоб показати почуття в соцмережі, ви можете втратити це в реальному житті. Якщо насправді у вас все добре, то не варто витрачати час і натхнення на соцмережі.
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Ви нічого не отримаєте від соціальної мережі
Окрім певної кількості "лайків" ви більше нічого не отримаєте, запостивши фото в інтернет.
Ви віддаляєтесь від коханої людини
Відчуття справжнього щастя з’являється просто через присутність коханої людини. Поки ви в інтернеті шукаєте вдале фото чи статус, в реальному житті ви віддаляєтесь. Тож не варто гаяти час на соцмережі.
Ну і найголовніше, вчені з’ясували, що люди, які не користуються соціальними мережами, більш щасливі. Адже вони не порівнюють себе та свої стосунки з колегами та друзями, тому й не створюють собі додаткових проблем.
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