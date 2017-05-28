День народження Положинського: Топ-15 пісень, які змусять вас ностальгувати

28 травня незмінному лідеру гурту "Тартак" вічномолодому Олександру Положинському виповнюється 45 років.

Під його пісні відривались на дискотеках, закохувались і розставались.

У день народження Сашка Положинського 24tv.ua пропонує згадати 15 найзнаковіших пісень "Тартака", які ви точно буде підспівувати.

1. Сонце пече

2. Понад хмарами

3. На даху

4. 100%-ий плагіат

5. Буча-Чака

6. Ні, я не ту кохав

7. Вродливе м'ясо

8. Омана

9. Джамайка

10. Стільникове кохання

11. Хулігани

12. Чорноморець

13. Я не знаю

14. Не кажучи нікому

15. Я не хочу

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