Дешево і красиво: ТОП-12 напрямків для бюджетних подорожей у 2017-му

Новий рік відкриває нові горизонти, а майбутні подорожі варто планувати вже з початку року.
І для цього не обов'язково мати багато грошей.
Британське агентство Post Office Travel Money оприлюднило рейтинг найдешевших туристичних напрямків у 2017 році.
У дослідженні підрахована середня вартість найнеобхідніших товарів і послуг, щоправда, ще залежить від коливання курсу валют, а британці рахували у фунтах.
Як не дивно, найдешевшим містом стало португальське Алгарві, де за день турист може витратити не більше 34 анлійських фунтів.
Пропонуємо переглянути всі 12 напрямків для дешевих мандрівок і почати планувати оптимальну для себе:
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