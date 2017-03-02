Дітей у київські садочки прийматимуть по-новому

Електронну систему запису в дитсадки презентували у столиці. З її допомогою планують повністю усунути людський фактор з процесу розподілу місць у дошкільних закладах. А отже подолати корупцію.
Місця розподілятиме комп'ютер. Про те, що є можливість влаштувати дитину, батьків інформуватимуть смс-повідомленням. Вони повинні будуть лише підтвердити: хочуть чи ні подати документи.
Діти учасників АТО та переселенців мають право на місце у навчальному закладі позачергово.
Зараз у черзі у столичні садочки понад 11 тисяч дітей.
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