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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Дітей у київські садочки прийматимуть по-новому

20:24, сьогодні 133 Читать новость на русском
Київські садочки
Київські садочки / Вечерний Киев

Електронну систему запису в дитсадки презентували у столиці. З її допомогою планують повністю усунути людський фактор з процесу розподілу місць у дошкільних закладах. А отже подолати корупцію.

Місця розподілятиме комп'ютер. Про те, що є можливість влаштувати дитину, батьків інформуватимуть смс-повідомленням. Вони повинні будуть лише підтвердити: хочуть чи ні подати документи.

Діти учасників АТО та переселенців мають право на місце у навчальному закладі позачергово.

Зараз у черзі у столичні садочки понад 11 тисяч дітей.

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Теги: Київ освіта
Джерело: 24 Канал
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