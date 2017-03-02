Дітей у київські садочки прийматимуть по-новому

Електронну систему запису в дитсадки презентували у столиці. З її допомогою планують повністю усунути людський фактор з процесу розподілу місць у дошкільних закладах. А отже подолати корупцію.

Місця розподілятиме комп'ютер. Про те, що є можливість влаштувати дитину, батьків інформуватимуть смс-повідомленням. Вони повинні будуть лише підтвердити: хочуть чи ні подати документи.

Діти учасників АТО та переселенців мають право на місце у навчальному закладі позачергово.

Зараз у черзі у столичні садочки понад 11 тисяч дітей.

Читайте також: Автори підручнику з зарубіжної літератури сконфузилися