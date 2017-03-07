Facebook тепер розпізнаватиме фейкові новини

Соціальна мережа Facebook після детальної перевірки позначатиме на новинах знак "фейку", якщо це буде неправдива інформація.

Про це повідомляє видання Recode.

Серед останніх оновлень в мережі тепер з'явився значок фейкової новини. Іншими словами, ця позначка називатиметься "Disputed" ("Спірне") та супроводжуватиметься спеціальною червоною іконкою зі знаком оклику.

Механізм визнання новини неправдивою влаштований наступним чином: коли користувачі поскаржаться на неї, адміністрація соцмережі проаналізує її та відправить третій стороні, яка проведе фактчекінг, тобто перевірку достовірності інформації перед кінцевою подачею.

Якщо третя незалежна сторона підтвердить, що написане є неправдивим, на новині з'явиться відповідна позначка.

Спеціальну відмітку також будуть супроводжувати лінки на сайти факт-чекінгу, що пояснюють, чому ця новина є фейковою.

Тоді ж очільник компанії повідомив, що Facebook буде рідше показувати публікації зі спеціальною відміткою у новинній стрічці. Крім того, такі новини не можна буде рекламувати.

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