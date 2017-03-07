18:30
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 17:00: Протести в Гаазі. Доктрина інформаційної безпеки
Випуск новин
17:48, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Технології
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Facebook тепер розпізнаватиме фейкові новини

18:28, сьогодні 3
Facebook
Facebook / Фото з відкритих джерел

Соціальна мережа Facebook після детальної перевірки позначатиме на новинах знак "фейку", якщо це буде неправдива інформація.

Про це повідомляє видання Recode.

Серед останніх оновлень в мережі тепер з'явився значок фейкової новини. Іншими словами, ця позначка називатиметься "Disputed" ("Спірне") та супроводжуватиметься спеціальною червоною іконкою зі знаком оклику.

Механізм визнання новини неправдивою влаштований наступним чином: коли користувачі поскаржаться на неї, адміністрація соцмережі проаналізує її та відправить третій стороні, яка проведе фактчекінг, тобто перевірку достовірності інформації перед кінцевою подачею.

Якщо третя незалежна сторона підтвердить, що написане є неправдивим, на новині з'явиться відповідна позначка.

Спеціальну відмітку також будуть супроводжувати лінки на сайти факт-чекінгу, що пояснюють, чому ця новина є фейковою.

Тоді ж очільник компанії повідомив, що Facebook буде рідше показувати публікації зі спеціальною відміткою у новинній стрічці. Крім того, такі новини не можна буде рекламувати.

Читайте також: Facebook планує запусти кнопку не-лайк

Теги: мобільні пристрої Інтернет Facebook LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украину ждет тревожная весна, или Будет ли третий Майдан?
сьогодні, 17:22 Украину ждет тревожная весна, или Будет ли третий Майдан?
Блог Медіа 1408
Не беда, что Украиной правят сволочи...
сьогодні, 14:01 Не беда, что Украиной правят сволочи...
Дмитро Бєлобров 1188
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні, 12:36 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
2819
Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
сьогодні, 12:00 Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі
Борис Немировський 1187
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 2174
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук