Facebook тепер розпізнаватиме фейкові новини

Соціальна мережа Facebook після детальної перевірки позначатиме на новинах знак "фейку", якщо це буде неправдива інформація.
Про це повідомляє видання Recode.
Серед останніх оновлень в мережі тепер з'явився значок фейкової новини. Іншими словами, ця позначка називатиметься "Disputed" ("Спірне") та супроводжуватиметься спеціальною червоною іконкою зі знаком оклику.
Механізм визнання новини неправдивою влаштований наступним чином: коли користувачі поскаржаться на неї, адміністрація соцмережі проаналізує її та відправить третій стороні, яка проведе фактчекінг, тобто перевірку достовірності інформації перед кінцевою подачею.
Якщо третя незалежна сторона підтвердить, що написане є неправдивим, на новині з'явиться відповідна позначка.
Спеціальну відмітку також будуть супроводжувати лінки на сайти факт-чекінгу, що пояснюють, чому ця новина є фейковою.
Тоді ж очільник компанії повідомив, що Facebook буде рідше показувати публікації зі спеціальною відміткою у новинній стрічці. Крім того, такі новини не можна буде рекламувати.
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