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ФБР отримало докази змови Трампа з Кремлем, – CNN

11:46, сьогодні 29
Дональд Трамп
Дональд Трамп / bbc.com

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію, яка свідчить про те, що члени команди президента США Дональда Трампа могли співпрацювати з спецслужбами РФ з метою підриву авторитету Гілларі Клінтон під час президентської кампанії у США.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

ФБР отримало дані розвідки, у яких міститься інформація про поїздки, ведення справ, записи телефонних розмов і звіти про особисті зустрічі офіційних осіб.

На даний момент бюро вивчає отриману інформацію. Остаточних висновків спецслужб ще немає.

В адміністрації Дональда Трампа таку інформацію поки не коментують. Представники ФБР теж наразі не надають офіційних коментарів.

Читайте також: Я не хотів цієї роботи, – держсекретар Трампа розповів, хто вмовив його погодитись на посаду

Теги: Політика Дональд Трамп США Скандал Гілларі Клінтон Новини Росії ЗМІ
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