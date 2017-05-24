Гучні затримання екс-чиновників: ще одному колишньому податківцю обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 24 травня його затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.

Раніше ввечері середи стало відомо про обрання запобіжного заходу екс-начальникові Головного управління Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову.

Суд вирішив звільнити Антипова і одягнути на нього електронний браслет на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка. Пізніше стали відомі прізвища й інших затриманих.



За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, спецоперація відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.