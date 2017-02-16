Хто з українських зірок поїде в Москву вітати чоловіків з Днем захисника

Софія Ротару, Віра Брежнєва, Таїсія Повалій і Наташа Корольова привітають російських чоловіків зі святом 23 лютого.

Українські співачки візьмуть участь у концерті "Про що співають чоловіки", який відбудеться 22 лютого у Москві.

Організатори заходу пояснюють, що шоу об'єднає два свята: День захисника Вітчизни та Міжнародний жіночий день.

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Артисти-чоловіки виконають "жіночі пісні", відповідно співачкам дістануться "чоловічі композиції".

A post shared by Sofia Rotaru _ Fan (@sofiarotaru_fan_) Лют 12, 2017 о 10:18 PST

У списку спеціальних гостей значаться Софія Ротару, Тамара Гвердцителі, Глюкоза, Віра Брежнєва, A'Studio, Наташа Корольова і Таїсія Повалій.

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Нагадаємо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років. А Софія Ротару та Вєра Брежнєва частенько навідуються до Росії з концертами.