Хто з українських зірок поїде в Москву вітати чоловіків з Днем захисника

Софія Ротару, Віра Брежнєва, Таїсія Повалій і Наташа Корольова привітають російських чоловіків зі святом 23 лютого.
Українські співачки візьмуть участь у концерті "Про що співають чоловіки", який відбудеться 22 лютого у Москві.
Організатори заходу пояснюють, що шоу об'єднає два свята: День захисника Вітчизни та Міжнародний жіночий день.
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Артисти-чоловіки виконають "жіночі пісні", відповідно співачкам дістануться "чоловічі композиції".
У списку спеціальних гостей значаться Софія Ротару, Тамара Гвердцителі, Глюкоза, Віра Брежнєва, A'Studio, Наташа Корольова і Таїсія Повалій.
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Нагадаємо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років. А Софія Ротару та Вєра Брежнєва частенько навідуються до Росії з концертами.