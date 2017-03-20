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І близько не 50 мільйонів: у Держстаті озвучили чисельність населення України

17:14, сьогодні 4463 Читать новость на русском
Кількість населення України продовжує зменшуватись
Кількість населення України продовжує зменшуватись / 24 Канал

Кількість населення в Україні станом на 1 лютого склала 42,558 мільйона осіб – це на 26 тисяч менше, аніж станом на 1 січня.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, за перший місяць нового року було зафіксовано позитивний міграційний приріст (+1421 особа), однак через від'ємний природній приріст (різниця між померлими на новонародженими) кількість населення України скоротилась на 26 216 осіб.

Загалом, якщо аналізувати динаміку, то кожних 5 років, починаючи з 1995 року, населення нашої країни скорочувалось приблизно на 2 мільйони осіб. Щоправда, різниця між 2010 і 2015 роком спричинена не природними факторами, а окупацією частини нашої країни Росією.

Дуже тривожний сигнал для країни – різке зменшення кількості дітей – якщо в 1990 році в Україні мешкало майже 12 мільйонів осіб у віці до 15 років, то зараз – лише 6,8 мільйона, що з часом серйозно відіб'ється на економіці країни.

В той же час дані держстату свідчать про одну позитивну тенденцію – якщо у 2000-2005 роках показник природного приросту сягав -7,6 особи на 1000 населення, то зараз цей показник, хоча й залишається від'ємним, зріс до -4,2 особи / 1000 населення.

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Теги: Україна Публікації українці статистика Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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