Іграшки, хрести і труни: найдивніші закупівлі на ProZorro

Не мавпочкою єдиною, як з'ясувалося, здатні вразити нас державні електронні закупівлі. Разом зі спеціалістами ProZorro журналісти сайту "24" проаналізували тендерні закупівлі у системі з точки зору товарів, які закуповували. Результати здивували. Ділимося.

НБУ розвивається

У Нацбанку закупили іграшок. І неабияких, а розвиваючих. Правильно. Головні банкіри країни мають розвиватися, аякже.

Якщо детально, то на суму 5 188 гривень придбали: 2 набори кубиків для вільного конструювання; економічні настільні ігри: "Стартап", "Цивілізація Сида Мейера","Tactic Alias", "Мафія", ділову гру "Щурячі перегони-1", логічну "Танграм".

Пояснення насправді просте – таким чином у Нацбанку виконували розпорядження про створення дитячої кімнати. І навіть не питайте "чому в дитсадки батьки купують іграшки за власний кошт, а НБУ – за державний"?

М'ясо єдинорога і вода з ельфійських садів

Держпідприємство "Селидіввугілля" здивувало країну придбанням 50 кг м’яса по 4000 грн за кіло і 270 літрів води по 740 грн за літр.

А ще на суму 199 999 гривень вони закупили: 2 кг алебастра, 50 лопат, розетку, замок навісний, і три крани ¾ (у інтернеті такі продають від 120 гривень за штуку).

Цікаво, що з серпня 2016 року ДП "Селидіввугіля" провело в сиcтемі ProZorro 409 укладених договорів закупівлі на суму 1,044 млрд грн. Причому 340 тендерів були проведені в допогорових рамках (на суму менше 200 тисяч, що дає можливість не проводити відкритий аукціон).

Хрести і труни для комунтрансу

Несподівану закупівлю, повязану з ритуальними послугами здійснили у міському комунальному підприємстві "Комунтранс" Костянтинівської міської ради. Вони провели закупку трун необбитих і хрестів нелакованих. На суму 50 тисяч гривень.

"Їх розшукує ритуальна служба"

КП "Ритуальна Служба" (зареєстроване у Нікополі Дніпропетровської області) – лідер нашого рейтингу. Це підприємство оголосило (і провело) тендер на 130 000 гривень, мета якого – закупівля з пошуку інформації про клієнтів. (Ви теж згадали, хто саме "клієнти" таких підприємств?).

Втім, не лякайтесь, згідно умов тендера, "за надані послуги за цим Договором Замовник сплачує Виконавцеві 5 % (п’ять відсотків) від загальної суми реалізованих Замовником ритуальних товарів та послуг клієнтам (рідним та близьким померлих осіб, інформацію про яких було надано Виконавцем)".

Тож завдяки системі ProZorro можна не тільки вдало поторгувати, а й настрій підняти.

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