Інавгурація Дональда Трампа: онлайн-трансляція

У Вашингтоні розпочались урочистості з нагоди інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.

Спершу Трамп відвідав службу у церкві Святого Іоанна навпроти Білого дому.

Одразу після цього Дональд Трамп з дружиною Меланією прибув у Білий Дім, де зустрівся з Бараком та Мішель Обамою.

Після зустрічі обидва подружжя вийдуть з Білого дому і різними автомобілями у кортежі відправляться до будівлі Капітолія, де Дональд Трамп складатиме присягу.

Початок церемонії присяги запланований на 18:25 за київським часом.

Стежте за онлайн-трансляцією церемонії.

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