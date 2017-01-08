Ініціатор санкцій проти Росії стане керівником національної розвідки США

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду координатора діяльності спецслужб США. Ним стане 73-річний Ден Коутс, відомий як прихильник жорсткої лінії щодо Росії, та який ще у 2014 році і виступав за введення санкцій проти Москви.

На посаді директора національної розвідки після його затвердження Сенатом 73-річний Коутс змінить Джеймса Клеппера. У його завдання входить координація діяльності 16 спецслужб США, що займаються збором інформації і веденням розвідувальної діяльності. Директор не може безпосередньо втручатися в роботу спецслужб, його завдання полягає в узагальненні інформації, що надходить, повідомляє DW.

Коутс провів в цілому 15 років на посаді сенатора, представляючи Індіану від Республіканської партії в 1989-1999 і 2011-2017 роках. В останні роки він перебував у сенатському комітеті з розвідки. У 2001-2005 роках Коутс займав пост посла США в Німеччині.

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Агентства називають його "помірним" або "традиційним" консерватором. Коутс був прихильником введення санкцій відносно Росії у 2014 році.

Слід зазначити, що ще в 2014 році Деніела Коутса було внесено в список американських чиновників, проти яких Росія застосувала санкції, заборонивши в’їзд на свою територію.