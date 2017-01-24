Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме

З 12 січня цього року українці мають право вимагати від постачальників електроенергії компенсації за невчасно або неякісно надані послуги. Як це зробити та яке відшкодування можна отримати – запитували журналісти сайту "24".
У січні 2017 року набув чинності Порядок забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року. Саме цим документом і передбачено, що споживачі матимуть право вимагати від енергокомпаній компенсації за неякісні послуги.
Документ запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.
У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, відповідаючи на запит сайту "24", пояснили, що розміри компенсацій визначаються індивідуальним споживачам за порушення гарантованих стандартів якості послуг і становлять від 50 до 200 гривень. З 1 січня 2018 покриття витрат збільшується вдвічі. Зокрема, отримати кошти можна буде у випадках недотримання встановлених законодавством строків надання послуг з надання доступу до мереж, видачі договорів, експертизи приладів обліку, відновлення електропостачання, надання відповідей на письмові звернення споживачів та інші.
Перелік гарантованих стандартів комерційної якості надання послуг наведений нижче:
Компенсація надаватиметься автоматично – енергокомпанія має сама визначити, яким споживачам вона має надати компенсацію і повідомити про це споживача. Робитиметься це шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії, як аванс на наступний місяць. Якщо протягом встановленого терміну компенсація не надана, розмір компенсації подвоюється.
Споживач у разі ненадання йому компенсації у встановлений строк може звернутися до енергокомпанії із заявою про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання.
У разі виявлення фактів невиплати компенсацій за результатами планових та позапланових перевірок НКРЕКП, в тому числі за скаргами споживачів, розмір доходу компанії зменшується на 5-кратну величину несплачених споживачам компенсацій, а споживач отримує суму невиплаченої компенсації у подвійному розмірі.
У свою чергу компанії мають донести до споживачів інформацію щодо прав споживачів на отримання компенсацій, а також даних щодо дотримання стандартів якості послуг та виплачених споживачам компенсацій.
Енергопостачальник зобов'язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку за електроенергію або в "особистому кабінеті" споживача на офіційному веб-сайті енергопостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.
За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, до цього часу в Україні не виплачувалися подібні компенсації за неякісні поставки електроенергії. Також, відзначає він, в 2015 році було зареєстровано 6,7 тисячі порушень стандартів приєднання до енергетичних мереж. Найчастіше порушення зустрічаються в "Київенерго", "Закарпаттяобленерго", "Південна залізниця" і "Рівнеобленерго".
Серед гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання: підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення) у термін 5 робочих днів з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень. Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості (у містах протягом 3 робочих днів, у сільській місцевості – 5 робочих днів). Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин. Розгляд енергопостачальником письмового звернення споживача у термін до одного місяця з дня надходження звернення. Проведення експертизи приладу обліку (для населення) у термін 20 днів з дня отримання від споживача заяви та підтверджуючих документів про оплату вартості робіт з проведення перевірки приладу обліку. Більше про стандарти якості надання послуг з електропостачання – читайте тут.
У НКРЕКП зазначають: документ був розроблений з метою захисту прав споживачів, яким надаються послуги з електропостачання неналежної якості, стимулювання ліцензіатів до підвищення рівня якості послуг та відповідає практиці європейських країн.
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