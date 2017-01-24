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Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме

20:01, сьогодні 661 Читать новость на русском
А з 1 січня 2018 року компенсація за неякісні послуги електропостачання – збільшиться вдвічі
А з 1 січня 2018 року компенсація за неякісні послуги електропостачання – збільшиться вдвічі / antikor.com.ua

З 12 січня цього року українці мають право вимагати від постачальників електроенергії компенсації за невчасно або неякісно надані послуги. Як це зробити та яке відшкодування можна отримати – запитували журналісти сайту "24".

У січні 2017 року набув чинності Порядок забезпечення стандартів якості послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року. Саме цим документом і передбачено, що споживачі матимуть право вимагати від енергокомпаній компенсації за неякісні послуги.

Документ запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

"Винагорода" за не якість

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, відповідаючи на запит сайту "24", пояснили, що розміри компенсацій визначаються індивідуальним споживачам за порушення гарантованих стандартів якості послуг і становлять від 50 до 200 гривень. З 1 січня 2018 покриття витрат збільшується вдвічі. Зокрема, отримати кошти можна буде у випадках недотримання встановлених законодавством строків надання послуг з надання доступу до мереж, видачі договорів, експертизи приладів обліку, відновлення електропостачання, надання відповідей на письмові звернення споживачів та інші.

Перелік гарантованих стандартів комерційної якості надання послуг наведений нижче:

Як це має працювати?

Компенсація надаватиметься автоматично – енергокомпанія має сама визначити, яким споживачам вона має надати компенсацію і повідомити про це споживача. Робитиметься це шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії, як аванс на наступний місяць. Якщо протягом встановленого терміну компенсація не надана, розмір компенсації подвоюється.

Споживач у разі ненадання йому компенсації у встановлений строк може звернутися до енергокомпанії із заявою про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання.

Якщо компенсацію не виплачують?

У разі виявлення фактів невиплати компенсацій за результатами планових та позапланових перевірок НКРЕКП, в тому числі за скаргами споживачів, розмір доходу компанії зменшується на 5-кратну величину несплачених споживачам компенсацій, а споживач отримує суму невиплаченої компенсації у подвійному розмірі.

Стандарти якості та їх порушення

У свою чергу компанії мають донести до споживачів інформацію щодо прав споживачів на отримання компенсацій, а також даних щодо дотримання стандартів якості послуг та виплачених споживачам компенсацій.

Енергопостачальник зобов'язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку за електроенергію або в "особистому кабінеті" споживача на офіційному веб-сайті енергопостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, до цього часу в Україні не виплачувалися подібні компенсації за неякісні поставки електроенергії. Також, відзначає він, в 2015 році було зареєстровано 6,7 тисячі порушень стандартів приєднання до енергетичних мереж. Найчастіше порушення зустрічаються в "Київенерго", "Закарпаттяобленерго", "Південна залізниця" і "Рівнеобленерго".

Серед гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання: підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення) у термін 5 робочих днів з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень. Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості (у містах протягом 3 робочих днів, у сільській місцевості – 5 робочих днів). Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин. Розгляд енергопостачальником письмового звернення споживача у термін до одного місяця з дня надходження звернення. Проведення експертизи приладу обліку (для населення) у термін 20 днів з дня отримання від споживача заяви та підтверджуючих документів про оплату вартості робіт з проведення перевірки приладу обліку. Більше про стандарти якості надання послуг з електропостачання – читайте тут.

У НКРЕКП зазначають: документ був розроблений з метою захисту прав споживачів, яким надаються послуги з електропостачання неналежної якості, стимулювання ліцензіатів до підвищення рівня якості послуг та відповідає практиці європейських країн.

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Автор: Анна Косинська
Теги: гроші Публікації Статті Електроенергія штрафи українці Київенерго
Джерело: 24 Канал
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