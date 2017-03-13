Квитки від 20 євро: Wizz Air відкриває нові рейси з України у Європу

Найбільший лоукостер Центральної і Східної Європи компанія Wizz Air оголосила про відкриття нових рейсів з України до Польщі та Німеччини.

Про це йдеться у прес-релізі Wizz Air, передає "НВ".

Перший літак до Берліну полетить 18 червня зі Львова. А з серпня угорська авіакомпанія запустить ще три нові рейси: з Києва в Познань, Люблін та Франкфурт-Хан у Німеччині.

Бронювання на ці напрямки вже відкрите. Вартість квитків стартує від 579 гривень (19,99 євро).

"З урахуванням нових рейсів Wizz Air пропонує з українських аеропортів лоукост-перельоти за 21 напрямком у 8 країн", – зазначила менеджер з комунікацій Wizz Air Соріна Ратц.

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Додамо, німецька авіакомпанія-лоукостер Condor Airlines відкрила бронювання авіаквитків з кількох міст США до Києва.