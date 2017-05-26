Масове затримання екс-чиновників: під арешт відправили вагомого фігуранта

Екс-керівнику Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області Андрію Роздайбеді у Печерському райсуді Києва обрали запобіжний захід.

Як повідомляє "Громадське" суд постановив взяти екс-податківця взяти під варту терміном на 2 місяці.

Крім того, йому встановили заставу в розмірі 11,6 мільйона гривень.

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Таке рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань.

Додамо, що раніше адвокати колишнього чиновника вимагали у суду його госпіталізувати, оскільки той "має проблеми зі здоров'ям".

Так, Роздайбеді під час обрання йому запобіжного заходу до будівлі суду навіть викликали швидку, оскільки "йому стало зле". Після цього суддя оголосив перерву.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.



Уранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.



Також було винесено 2 рішення про арешт – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень, а також відправив до СІЗО колишнього начальника Державної податкової інспекції в Артемівському районі Луганська Ольгу Гулку з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.