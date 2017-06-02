Ми тільки переносимо опорні пункти, – коментар Міноборони про "відвойовану" територію

У Міністерстві оборони запевнили, українські військові жодних наступальних дій в зоні АТО не здійснюють.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Українські військові не здійснюють наступальних дій, не перетинають лінію розмежування, яка була визначена Мінську домовленостями. Україна чітко дотримується Мінських домовленостей,

– запевнив він.

Так він прокоментував інформацію про те, що 93-тя бригада Збройних сил України зайняла нові позиції неподалік від Бахмутської траси.

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Нагадаємо, 2 червня бійці 93 окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 кілометра ближче до Бахмутської траси, де облаштували нові позиції.