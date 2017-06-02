14:48
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Стан здоров’я Адама Осмаєва. Річниця нападу на луганських прикордонників
Випуск новин
14:47, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ми тільки переносимо опорні пункти, – коментар Міноборони про "відвойовану" територію

13:48, сьогодні 957 Читать новость на русском
Українські військові зайняли нові позиції
Українські військові зайняли нові позиції / Фото із соцмереж

У Міністерстві оборони запевнили, українські військові жодних наступальних дій в зоні АТО не здійснюють.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Українські військові не здійснюють наступальних дій, не перетинають лінію розмежування, яка була визначена Мінську домовленостями. Україна чітко дотримується Мінських домовленостей,
– запевнив він.

Так він прокоментував інформацію про те, що 93-тя бригада Збройних сил України зайняла нові позиції неподалік від Бахмутської траси.

Читайте також: Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо

Нагадаємо, 2 червня бійці 93 окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 кілометра ближче до Бахмутської траси, де облаштували нові позиції.

Теги: Політика Україна АТО Війна на Донбасі Тероризм Міністерство оборони України
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 12:11 "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа
Наталія Лебідь 1180
Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
сьогодні, 09:01 Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
Тетяна Мартинюк 419
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 1206
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 6175
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 1098
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Користувачі кабельного ТБ можуть втратити улюблені канали
 14 грудня 2016 , 21:47 1
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Скільки вибухів пролунало на Донбасі за час травневих свят: дані ОБСЄ
 11 травня , 12:16
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук