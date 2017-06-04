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Фургон влетів у натовп у Лондоні, неподалік сталась різанина: є загиблі

02:50, сьогодні 176
Наїзд на Лондонському мосту
Наїзд на Лондонському мосту / Фото з соцмереж

У Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталися напади з ножем. Загинули щонайменше 7 осіб, є багато поранених.

Про це повідомляє британська поліція, передає BBC.

Білий фургон наїхав на перехожих на Лондонському мосту. За різними даними, у результаті наїзду мікроавтобуса на перехожих постраждали від 15 до 20 чоловік. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що загинуло від 5 до 7 осіб.

За словами очевидців, кілька людей на мосту та біля ринку Боро-маркет, який неподалік від моста, отримали ножові поранення. Свідки кажуть, що також там чули постріли.

Також поліція отримала повідомлення про інцидент в районі Воксхолл. Що там відбулось – наразі невідомо.

Як зазначила репортер BBC Холі Джонс, яка була на Лондонському мосту у момент інциденту, мікроавтобус ймовірно, рухався зі швидкістю 50 миль на годину. Вона додала, що бачила, як поліція вела чоловіка в наручниках і без сорочки. Правоохоронці розшукують ще як мінімум трьох підозрюваних.

На місці перебуває озброєна поліція і карети швидкої допомоги. Рух по Лондонському мосту перекритий.

Теги: Лондон Теракт у Лондоні Великобританія Жертви
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