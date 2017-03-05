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Monatik офіційно підтвердив народження другого сина

18:18, сьогодні 1291 Читать новость на русском
Monatik
Monatik / Фото з відкритих джерел

Молодий український виконавець Діма Монатік вперше за довгий час підтвердив народження другого сина від дружини Ірини Демічевої.

За чутками українських ЗМІ, другий син співака народився ще в січні, проте офіційного підтвердження від батьків не було.

Співак Monatik розповів про свої враження після народження другої дитини:

Я літаю. Це змінює все навколо. Ти в принципі по-іншому сприймаєш і свою роботу, і все стає зовсім іншим. І це – круто! Тобі хочеться ще більше, ще краще, щоб у всіх все було добре,
– зізнався співак в інтерв'ю " Світського життя ".

Діма один з небагатьох співаків рідко щось розповідає про свою сім'ю. На його думку, сімейне коло повинне залишатись недоторканним, а не ставати частиною якогось шоу.

Проте це не перший син співака. В подружжя Діми та Ірини вже підростає ще один син.

Нагадаємо, що 21-го лютого на церемонії нагородження Національної музичної премії "YUNA" Діма Монатік отримав одразу дві нагороди: за відеокліп "Кружит" у номінації "Найкраще відео" та за музичний альбом "Звучит" у номінації "Найкращий альбом".

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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