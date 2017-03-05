Monatik офіційно підтвердив народження другого сина

Молодий український виконавець Діма Монатік вперше за довгий час підтвердив народження другого сина від дружини Ірини Демічевої.

За чутками українських ЗМІ, другий син співака народився ще в січні, проте офіційного підтвердження від батьків не було.

Співак Monatik розповів про свої враження після народження другої дитини:

Я літаю. Це змінює все навколо. Ти в принципі по-іншому сприймаєш і свою роботу, і все стає зовсім іншим. І це – круто! Тобі хочеться ще більше, ще краще, щоб у всіх все було добре,

– зізнався співак в інтерв'ю " Світського життя ".

Діма один з небагатьох співаків рідко щось розповідає про свою сім'ю. На його думку, сімейне коло повинне залишатись недоторканним, а не ставати частиною якогось шоу.

Проте це не перший син співака. В подружжя Діми та Ірини вже підростає ще один син.

Нагадаємо, що 21-го лютого на церемонії нагородження Національної музичної премії "YUNA" Діма Монатік отримав одразу дві нагороди: за відеокліп "Кружит" у номінації "Найкраще відео" та за музичний альбом "Звучит" у номінації "Найкращий альбом".

Читайте також: В мережі з'явився трейлер фільму "Дедпул-2"