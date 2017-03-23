На місці вбивства Вороненкова вилучили 20 гільз: Луценко розповів подробиці

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив нові подробиці щодо вбивства у центрі Києва колишнього депутат Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

"На місці події вилучено близько 20 гільз, вилучений пістолет кілера ТТ, був задіяний також пістолет охоронця Стечкіна, в охоронця було зроблено постріл, потрапили в область серця, він живий – при пам’яті, він співпрацює зі слідством", – повідомив під час брифінгу у Києві Юрій Луценко.

Генпрокурор додав, що загиблий Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в область грудини і одну в живіт. Помер на місці.

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За інформацією ГПУ, кілера підвозила машина Daewoo, зараз відслідковують її пересування.

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.