На Одещині пограбували банк: опублікували фото та відео

У селищі Сергіївка, що в Одеській області, троє чоловіків пограбували банк.
Про це повідомили у поліції.
Зловмисники погрожували касиру та викрали трохи більше ста тисяч гривень.
Одного з крадіїв впіймали за гарячими слідами. Ним виявився 23-річний громадянин сусідньої держави. Двох інших чоловіків розшукують. Також правоохоронці знайшли авто зловмисників. Машину покинули неподалік від місця пригоди.
Подія трапилася ввечері, 28 грудня. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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