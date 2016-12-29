На Одещині пограбували банк: опублікували фото та відео

У селищі Сергіївка, що в Одеській області, троє чоловіків пограбували банк.

Про це повідомили у поліції. Зловмисники погрожували касиру та викрали трохи більше ста тисяч гривень. Одного з крадіїв впіймали за гарячими слідами. Ним виявився 23-річний громадянин сусідньої держави. Двох інших чоловіків розшукують. Також правоохоронці знайшли авто зловмисників. Машину покинули неподалік від місця пригоди. Подія трапилася ввечері, 28 грудня. Поліція відкрила кримінальне провадження. Читайте також: Українців застерігають від нових "розводів" з картками "Приватбанку"

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