На що українці витрачають більшість грошей: сумна статистика

Українці майже 50% своїх доходів витрачають на їжу. Цей показник набагато більший, ніж у країнах Європи.

Так, наприклад, у Румунії на продукти витрачають 27,5% сімейного бюжету, в Литві – 25,4%, Болгарії – 19,7%, Естонії – 19%.

Жителі Німеччини, яка має четверту у світі економіку за ВВП і п’яту за паритетом купівельної спроможності, витрачають на продукти не більше 11,7% сімейного бюджету,

– написав у Facebook директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Найменші витрати на продукти харчування в Данії – 11,3%, Ірландії – 10,2%, Австрії –10%, Великій Британії – 9,3%, Люксембурзі – 8,3% від загальної суми заробітків.



Скільки жителі Європи витрачають на їжу: витрати українців вражають

В Україні ж, за даними Держстату, на продукти харчування та неалкогольні напої витрачають аж 49,8% доходу. Ще 40,5% українці витрачають на непродовольчі товари та послуги. Зокрема на житло та комунальні послуги громадяни України в середньому витрачають 16% доходів. А от на одяг і взуття – лише 5,6%, ще гірше з відпочинком – на нього українці витрачають лише 1,4% сімейного бюджету.



Основні витрати українця: найбільше грошей іде на їжу

Водночас у грошовому еквіваленті понад 20 мільйонів українців витрачають в день менше 49 гривень. За цим показником Україна посіла сьоме місце в міжнародному рейтингу бідності країн, який щороку складає видання Bloomberg. Гірші від України справи лише у Венесуелі (перша сходинка), Південній Африці, Аргентині, Греції, Туреччині та Іспанії. Хоча ще минулого року Україна посідала третє місце у рейтингу бідності. А це означає, що якісь зрушення все-таки є.

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За оцінками ООН, 60% українців живуть за межею бідності. А загалом у світі налічується близько 760 млн людей, які живуть в умовах бідності – менш ніж за 2 долари в день.

За оцінками Держстату за 2016 рік, 43,9% українців відмовляли собі у всьому необхідному, крім харчування. 45,8% громадян зазначили, що грошей на життя їм було достатньо, однак не заощадження не вистачало. Водночас 74% українців вважають себе бідними.