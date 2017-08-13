Надзвичайна ситуація біля берегів Кувейту: в море витекло тисячі барелів нафти

В море біля спільного родовища Кувейту і Саудівської Аравії в Перській затоці витекло близько 35 тисяч барелів нафти.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

"Аварійні бригади все ще намагаються зупинити витік нафти поблизу південного району Рас-Аль-Цур у Кувейті", – заявив представник прес-служби Кувейтської нафтової компанії (KOC).

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Він додав, що аварійні бригади також зосереджують зусилля на захисті водозаборів біля північних і південних силових і водонасосних станцій у районі Рас-Аль-Цура. Представник прес-служби компанії запевнив, що надалі прилеглі пляжі також будуть очищені від наслідків нафтового витоку.

Додамо, що влада Кувейту оголосила "план керування кризою". Нафтова пляма не досягла берегів Кувейту.

Read Kuwait battles oil spill in Persian Gulf close to popular summer beaches (VIDEO) on GRTX - https://t.co/gWIFzwG27Z pic.twitter.com/u5nCIbBfKK — Grtx (@GrtxNl) 13 серпня 2017 р.

Згідно з оцінками місцевих нафтових експертів, розлив нафти трапився біля старого 50-кілометрового трубопроводу, який веде в місто Рас-Аль-Хафджі. Нафта витекла у води поруч із масивним нафтовим комплексом, будівництвом якого займаються Кувейт і Саудівська Аравія. Проект оцінюється в 30 мільярдів доларів. До нього також входить споруда нафтопереробного заводу, який щодня повинен буде переробляти 615 тисяч барелів нафти.