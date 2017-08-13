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Надзвичайна ситуація біля берегів Кувейту: в море витекло тисячі барелів нафти

21:02, сьогодні 567 Читать новость на русском
Витік нафти в море трапився біля берегів Кувейту
Витік нафти в море трапився біля берегів Кувейту / Фото з соціальних мереж

В море біля спільного родовища Кувейту і Саудівської Аравії в Перській затоці витекло близько 35 тисяч барелів нафти.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

"Аварійні бригади все ще намагаються зупинити витік нафти поблизу південного району Рас-Аль-Цур у Кувейті", – заявив представник прес-служби Кувейтської нафтової компанії (KOC).

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Він додав, що аварійні бригади також зосереджують зусилля на захисті водозаборів біля північних і південних силових і водонасосних станцій у районі Рас-Аль-Цура. Представник прес-служби компанії запевнив, що надалі прилеглі пляжі також будуть очищені від наслідків нафтового витоку.

Додамо, що влада Кувейту оголосила "план керування кризою". Нафтова пляма не досягла берегів Кувейту.

Згідно з оцінками місцевих нафтових експертів, розлив нафти трапився біля старого 50-кілометрового трубопроводу, який веде в місто Рас-Аль-Хафджі. Нафта витекла у води поруч із масивним нафтовим комплексом, будівництвом якого займаються Кувейт і Саудівська Аравія. Проект оцінюється в 30 мільярдів доларів. До нього також входить споруда нафтопереробного заводу, який щодня повинен буде переробляти 615 тисяч барелів нафти.

Теги: Кувейт Саудівська Аравія Нафта Надзвичайні ситуації екологія
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