Нардеп Заліщук показала своє житло у Києві

Народний депутат України Світлана Заліщук показала журналістам свою квартиру в Києві, в якій політик наразі мешкає.

Про це повідомляє "Новое Время".

Видання зазначає, що в цьому будинку, де проживає нардеп, навряд чи вмістилася б дворівнева квартира, навколо якої розгорівся скандал кілька місяців тому.

Журналістів Заліщук запросила в стару квартиру – однокімнатну, в районі столичного цирку, площею в 40 квадратів у звичайному будинку з міською бібліотекою на першому поверсі.

Цю квартиру я купила в 2006-му,

– розповідає Заліщук, запрошуючи розташовуватися на невеликій кухні, з'єднаній з єдиною кімнатою простором, який колись слугував балконом.

На кухонних шафках блакитного кольору прикріплені стікери зі словами англійською, а замість холодильника, який вийшов з ладу енний час тому, стоїть величезна квітка, подарована мамою.

В оселі Заліщук взагалі багато рослин, а ще – вікон, завдяки чому невелика за площею квартира здається світлою і просторою.

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Житло коштувало 80 тисяч доларів і було куплене в кредит.

За словами нардепа, у її новій квартирі на вулиці Софіївській поки що ніхто не живе.

Вона ще не в житловому стані, там ремонт. Це все дуже довго і дорого,

– стисло пояснює вона.

Нагадаємо, минулого року в жовтні з’явилась інформація, що елітне житло придбала нардеп від БПП Світлана Заліщук.



Тож НАБУ взялося за перевірку законності придбання квартири народним депутатом, але так і не виявило корупційної складової і підстав для кримінального розслідування за фактом покупки квартири.