NASA оприлюднило деталі космічної місії до Сонця

Агентство NASA оприлюднило деталі першої місії, яка повинна відправитись вже у 2018 році до Сонця на мінімальну відстань. Вперше космічному апарату NASA присвоять ім’я живої людини.

Про це розповіли в NASA.

Космічний зонд дослідницький зонд Solar Probe Plus, який стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy, матиме ім'я Юджина Ньюмена Паркера, – знаменитого астрофізика.

Завданням місії стане вивчення властивостей сонячного вітру, для якого буде запущена космічна база Parker Solar Probe. Старт аппарату відбудеться на мисі Канаверал в штаті Флорида, США. Запущений апарат, вагою в 680 кілограм, буде рухатися до наміченої поблизу з Сонцем точки близько семи років.

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Протягом цього періоду він 7 разів буде заходити в зону гравітації Венери, коректуючи траєкторію свого польоту.

Як відзначають в NASA, коли апарат стане наближатися до Сонця, зірка стане так сильно його притягувати, що він розвине швидкість в 700 тис.км / год. Для порівняння, такий показник швидкості можна порівняти зі шляхом з Нью-Йорка до Токіо, який зайняв би менше двох хвилин.

Температура в місці його майбутнього знаходження матиме близько 1371 градуса за Цельсієм.