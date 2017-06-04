18:09
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 17:00: Вибухи в Афганістані. Авдіївка без води
Випуск новин
17:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Технології
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NASA оприлюднило деталі космічної місії до Сонця

17:36, сьогодні 241 Читать новость на русском
Дослідницький зонд Solar Probe Plus
Дослідницький зонд Solar Probe Plus / NASA

Агентство NASA оприлюднило деталі першої місії, яка повинна відправитись вже у 2018 році до Сонця на мінімальну відстань. Вперше космічному апарату NASA присвоять ім’я живої людини.

Про це розповіли в NASA.

Космічний зонд дослідницький зонд Solar Probe Plus, який стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy, матиме ім'я Юджина Ньюмена Паркера, – знаменитого астрофізика.

Завданням місії стане вивчення властивостей сонячного вітру, для якого буде запущена космічна база Parker Solar Probe. Старт аппарату відбудеться на мисі Канаверал в штаті Флорида, США. Запущений апарат, вагою в 680 кілограм, буде рухатися до наміченої поблизу з Сонцем точки близько семи років.

Читайте також: В NASA готуються відправити зонд до Сонця

Протягом цього періоду він 7 разів буде заходити в зону гравітації Венери, коректуючи траєкторію свого польоту.

Як відзначають в NASA, коли апарат стане наближатися до Сонця, зірка стане так сильно його притягувати, що він розвине швидкість в 700 тис.км / год. Для порівняння, такий показник швидкості можна порівняти зі шляхом з Нью-Йорка до Токіо, який зайняв би менше двох хвилин.

Температура в місці його майбутнього знаходження матиме близько 1371 градуса за Цельсієм.

Теги: LifeStyle Космос NASA
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук