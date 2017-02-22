Настоящее время. Що чекає на Фірташа. Марш правих сил під Радою
У свіжому випуску програми "Настоящее время" за 22.02 – українського олігарха Дмитра Фірташа, який є фігурантом двох кримінальних справ, можуть скоро відпустити під заставу. Націоналісти вивели на марш під Верховну Раду України кілька тисяч своїх прихильників.
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