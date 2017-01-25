Настоящее время. Затримка Brexit. Протести в Києві

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Верховний суд Британії заборонив запуск виходу країни з ЄС. Основні магістралі Києва сьогодні блокували власники машин з іноземною регістрацією.

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