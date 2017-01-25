Настоящее время. Затримка Brexit. Протести в Києві
Настоящее время 23:53, 24 січня 56 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Верховний суд Британії заборонив запуск виходу країни з ЄС. Основні магістралі Києва сьогодні блокували власники машин з іноземною регістрацією.
Також у випуску:
Фракція "Опозиційний блок" на межі розколу.
Одиничні протести на підтримку Ельдара Дадіна у Москві завершились затриманнями активістів.
В столиці Казахстану завершились переговори стосовно миру в Сирії.
В одній з російських шкіл тривають заняття для дітей, хоча споруда перебуває в аварійному стані.
Відомі Потьомкінські сходи руйнуються одразу після ремонту.
Британський бізнесмен Еклстоун відправлений у відставку.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Поляк пояснив російському журналісту, чому Львів – не польське місто29 жовтня 2016 , 11:25 34
Українська чемпіонка світу прийняла російське громадянство2 вересня 2016 , 10:23 419
Низка відомих російських брендів покидає український ринок6 грудня 2016 , 19:43 73
Коментарі