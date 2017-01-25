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Настоящее время. Затримка Brexit. Протести в Києві

Настоящее время 23:53, 24 січня 56 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – Верховний суд Британії заборонив запуск виходу країни з ЄС. Основні магістралі Києва сьогодні блокували власники машин з іноземною регістрацією.

Також у випуску:

Фракція "Опозиційний блок" на межі розколу.

Одиничні протести на підтримку Ельдара Дадіна у Москві завершились затриманнями активістів.

В столиці Казахстану завершились переговори стосовно миру в Сирії.

В одній з російських шкіл тривають заняття для дітей, хоча споруда перебуває в аварійному стані.

Відомі Потьомкінські сходи руйнуються одразу після ремонту.

Британський бізнесмен Еклстоун відправлений у відставку.

Теги: Настоящее время Новини Росії протести Київ Опозиційний блок Війна у Сирії Казахстан Одеса
Джерело: 24 Канал
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