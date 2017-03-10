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Найкращі розширення для Chrome, які економлять час

14:42, сьогодні 9
Найкращі розширення для Chrome
Найкращі розширення для Chrome / softrew.ru

Щоденно людина витрачає години на роботу в Інтернеті та серфінг. Однак ці додатки зможуть дуже сильно спростити вашу роботу та витрачати набагато менше часу на завантаження різних сторінок та вкладок.

Ви будете здивовані, як багато годин витрачаєте на зовсім непотрібні речі – постійне відкривання вкладок та пошук потрібних сайтів. А ці додатки зможуть відновити втрачені години лише за один клік.

Panic Button

Якщо ви працюєте із незчисленною кількістю вкладок, то цей додаток просто створений для вас. Він допомагає одночасно закрити усі потрібні та зберегти їх для наступного сеансу.

Коли важливі посилання стануть вам потрібними – ви в один клік можете їх відновити.

Скачати: Panic Button (безкоштовно)

Honey

Додаток допомагає економити багато грошей на онлайн-покупках. А це не може не тішити.

Використовувати його дуже просто. Потрібно лише клікнути на іконку розширення, коли намагаєтесь зробити покупку. Програма автоматично шукає в Інтернеті купони на знижки та пропонує вам найвигідніші. Загалом можна зробити це самостійно, однак так набагато швидше.

Скачати: Honey (Безкоштовно)

ReviewMeta

Цей додаток знову ж стане у пригоді людям, які часто купують щось в Інтернеті. Ця програма допомагає визначити, який із відгуків на певний товар є фейковим чи проплаченим.

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Програма аналізує відгуки, відфільтровує усі можливі фейки та виводить реальну скореговану оцінку товару.

Скачати: ReviewMeta (Безкоштовно)

Instapaper

За допомогою цього додатку можна легко зберегти важливі чи цікаві матеріали та прочитати їх пізніше. Навіть без доступу до Інтернету.

Додаток зберігає усі матеріали та робить їх доступними навіть у режимі офлайн. Це дуже зручно, коли ви багато подорожуєте.

Скачати: Instapaper (Бзекоштовно)

Google Translate

Якщо ви вивчаєте англійську, то цей додаток просто must have. Він допомагає миттєво перекласти певні слова чи вирази, зробивши лише один один клік.

Потрібно лише виділити слово в тектсі і додаток одразу ж його перекладе. Якщо ж ви хочете перекласти цілу сторінку – додаток так теж може. Все надзвичайно швидко і просто.

Скачати: Google Translate (Безкоштовно)

LastPass

Розширення для тих, хто постійно забуває свої паролі. Додаток допомагає придумувати сотні паролей для різних акантів. І їх навіть не потрібно запам’ятовувати. За вас це зробить програма. До того ж, розширення гарантує повну анонімність та захищає інформацію.

Якщо вам потрібно зайти в будь-який з ваших профілів – додаток просто нагадає вам ваші пароль та логін.

Скачати: LastPass (Безкоштовно)

Grammarly

Розширення допомагає писати правильно у соцмережах. Під час написання речень додаток підкреслює неправильно написані речення.

На жаль, програма доступна лише для англійської мови. Однак знову ж таки для тих, хто її вивчає – чудовий додаток. Він не лише допомагає виправляти помилки, але і пропонує альтернативні слова та синоніми.

Скачати: Grammarly (Безкоштовно)

Теги: LifeStyle Інтернет
Джерело: 24 Канал
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