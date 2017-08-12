Найяскравіший зорепад року: де і коли в Україні дивитись метеоритний дощ

В ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть помилуватись одним із найбільш видовищних зорепадів – пройде метеоритний дощ Персеїди.

Щороку в період з 17 до 28 серпня Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Таттла.

Саме завдяки цьому з боку сузір'я Персея в північно-східній частині неба утворюється метеорний потік, який часто називають одним з найкрасивіших природних явищ.

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Цьогоріч пік метеоритного дощу припав в ніч з 11 на 12 серпня, проте спеціалісти запевняють, що ніч на 13 серпня буде не менш видовищною. Персеїди обіцяють бути небувало яскравими – замість 80-100 "падаючих зірок" на годину можна буде побачити до 200 метеорів.

В Укргідрометцентрі кажуть, що за Персеїди буде видно й вікон квартир, проте найкраще за ними спостерігати подалі від вогнів великих міст, щоб сповна насолодитись цим неймовірним явищем.

Найяскравішим метеоритний потік буде за кілька годин до світанку.

Проте цьогоріч "погана видимість" може бути через повний Місяць.

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Тим, кому не вдасться подивитись на зорепад "наживо", не варто засмучуватись. Творці ресурсу slooh.com пропонують це зробити в онлайн-режимі.