NASA попросило українського вченого допомогти їм у колонізації Марсу

Агентство NASA попросило допомоги в колонізації Марсу українського вченого Василя Тараса.

Про це науковець розповів на своїй сторінці у Facebook.

Агентству потрібні експерти, які добре розбираються в соціальних дисциплінах та спеціалізуються на стресах, конфліктах, груповій динаміці та психології.

Саме тому вони вирішили залучили до проекту українського вченого. Спеціалістів попросили підготувати аналіз проблем, які можуть виникнути в астронавтів.

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"Зокрема їх зацікавив мій досвід роботи з глобально-розкиданими командами і рішенням проблем великими натовпами", – написав вчений.

Науковець також зазначив, що вони не домовлялись про довгострокову співпрацю, лише попереднє обговорення.