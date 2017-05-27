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Переваги та недоліки електромобілів в українських реаліях

18:59, сьогодні 216 Читать новость на русском

Торік кількість електрокарів на вітчизняних дорогах виросла в 4 рази і перевалила за позначку у 2,5 тисячі. А до 2020-го року їхня частка на ринку може становити 15% від від загальної кількості.

Програміст Вячеслав користується електромобілем уже більше року. Пересів на електрокар, бо хотів іти в ногу з часом. Водій каже: електромашина простіша в кермуванні, аніж традиційне авто.

Майже не потребує серйозних ремонтів, через відсутність двигуна внутрішнього згоряння та коробки передач. Окрім того, машина економна.

З цією машиною, я за рік, зекономив більше 30-ти тисяч гривень. Просто на різниці між вартістю зарядки та вартістю заправки,
– розповів власник електрокара В’ячеслав Петренко.

Підживити таке авто можна і від звичайної розетки, однак доведеться чекати 7-8 годин. Можна зарядитися і на спеціальній станції підживлення. Їх побільшало у великих містах та на основних магістралях.

Читайте також: Електромобілі в Україні: коли їздити буде ще дешевше

А також на потужних мережевих АЗС. Однак, для повноцінної поїздки на далекі відстані такої інфраструктури в Україні ще не достатньо. Та й більшість електрокарів мають запас ходу на повній батареї, в середньому, 150 км.

Новий електрокар в Україні коштує близько 15 тисяч доларів. Однак зараз можна придбати вживане авто з невеликим пробігом з-за кордону. Коштуватиме на третину дешевше. Спонукати українців пересідали на еко-автівки хочуть і в уряді України. Навіть розробили спеціальну програму.

Це 5-річне звільнення від ПДВ і будь-яких інших митних податкових навантажень на імпорт електрокарів. На 10 % аналогічні дії і на імпорт запчастин до електрокарів і на 15 років звільнення від податків на виробництво електрокарів,
– заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Це, на думку урядовців, має знизити ціну на електромобілі ще на 40% та спонукати серйозні компанії до будівництва заводів для збирання таких авто в Україні. Питання тільки: чи проголосує парламент за таку програму.

Читайте також: Чому кількість електромобілів в Україні збільшується: пояснення експерта

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Транспорт екологія гроші
Джерело: 24 Канал
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