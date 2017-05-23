Під Верховною Радою відбулись одразу два протести: активісти озвучили вимоги

Під стінами українського парламенту активісти пригнали європейського "Запорожеця" та розкидали тухлу рибу.

Учасники, які привезли "Запорожця", намагаються привернути увагу народних депутатів до законопроектів № 5561 та № 5562, у яких мова йде про цивілізований ринок вживаних автомобілів.

За словами активістів, ці документи дозволять українцям купувати дешеві та безпечні іномарки. Адже законопроекти передбачають заміну екологічних стандартів "Євро" для вживаних автомобілів на технічний огляд та зняття обмежень на застосування чинних пільгових ставок акцизного збору.

Також біля ВР пройшла акція екологів. Активісти підтримують проекти законів № 2009а-д "Про оцінку впливу на довкілля" та № 6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Після ухвалення в цілому в жовтні минулого року ці законопроекти були повернуті Президентом в парламент та доопрацьовані профільним комітетом.

Тож активісти під будівлею парламенту вимагали від народних депутатів ухвалити названі законопроекти, які запроваджують європейські підходи до процедури екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності та сталого розвитку територій, із забезпеченням участі громадськості.

Аби привернути увагу народних обранців, активісти на площі перед Верховною Радою облаштували карту України з наймасштабнішими екологічними лихами, які можна подолати, запровадивши європейські стандарти оцінки впливу на довкілля: масштабне вирубування лісів, атмосферні викиди підприємств, стихійні та нецивілізовані сміттєзвалища, спорудження ГЕС на малих річках, забруднення від свиноферм.

Всі фото Едуарда Крижанівського