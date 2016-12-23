Підозрюваного в теракті у Берліні застрелили в Мілані, – Reuters

ЗМІ повідомляють про вбивство у Мілані підозрюваного у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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За даними інформагентства, міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні.

Водночас італійське видання La Repubblica повідомляє, що під час перестрілки чоловік кричав "Аллах акбар" і поранив одного з офіцерів поліції.

Перестрілка сталася в ніч на 23 грудня біля залізничної станції на площі 1 Травня.

В свою чергу німецькі слідчі припускають, що підозрюваний у скоєнні теракту в Берліні Аніс Амрі досі переховується у німецькій столиці.

Раніше в мережі з’явився запис з камер відеоспостереження, які зафіксували, що підозрюваний з'являвся біля мечеті в районі Моабит в ніч після теракту.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня чоловік на вантажівці протаранив різдвяний ярмарок у Берліні, внаслідок чого загинуло 12 осіб і близько 50 постраждали.