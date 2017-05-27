На 89-му році життя помер Збігнєв Казімеж Бжезінський – американський політолог і державний діяч, колишній радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала донька Бжезінського.

За даними офіційної біографії політик народився в 1928 році в родині дипломата у Варшаві, проте за іншими даними – в польському консульстві Харкова на вул. Ольмінського, де працювали батьки Бжезінського, і записаний ними як народжений у Польщі.

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My father passed away peacefully tonight. He was known to his friends as Zbig, to his… https://t.co/LU7X7kzjTH — Mika Brzezinski (@morningmika) 27 мая 2017 г.

У 50-их роках минулого століття Бжезінський став громадянином США і зробив академічну кар'єру. Викладав у Гарварді, а в 60-80-их роках очолював Інститут з питань комунізму в Колумбійському університеті. Є автором глобальної стратегії антикомунізму і жорсткої лінії щодо СРСР.

Зазначимо, що політик був радником у президентів США Джона Кеннеді і Ліндона Джонсона. Також обіймав посаду радника з національної безпеки в адміністрації президента США Джиммі Картера.

Варто наголосити, що в останні роки Бжезінський брав участь у консультаціях і переговорах щодо залучення колишніх республік СРСР в НАТО. Вважав декомунізацію України найважливішим досягненням для ідеологічного суверенітету країни та вірив у процвітання Росії після Путіна.