Поліцейський кіоск встановили в Одесі

В Одесі встановили першу оперативну станцію поліції в парку Горького.

Про це повідомляє "Думская.net".

Як роз'яснили в прес-службі Національної поліції міста, така ініціатива повинна покращити комунікацію громадян з правоохоронцями,

Це робиться для поліпшення комунікації з громадянами, щоб будь-яка людина, перебуваючи в парку, знала, де за необхідності знайти поліцейського, ну і в профілактичних цілях,

– пояснили у відомстві.

При цьому такі станції поліції не призначені для утримання затриманих та інших слідчих дій (для цього, як і раніше використовуються райвідділи).

Креативний офіс поліції погодили з мерією, в тому числі і щодо зовнішнього вигляду та підрізання дерев.

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Крім того, у планах ще десять таких станцій. Їх хочуть встановити у потенційно небезпечних районах міста.