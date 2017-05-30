Полторак підписав наказ про призов офіцерів на військову службу

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Про це повідомив начальник головного управління персоналом, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко.

"П'ять хвилин тому я отримав інформацію, що міністр підписав наказ про призов офіцерського запасу на військову службу за призовом. Тепер наказ буде відправлений до Мін'юсту. Термін призову складає 18 місяців", – зазначив Артеменко.

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