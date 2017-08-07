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Помер український морпіх, який побував на трьох війнах

15:27, сьогодні 144
Помер морпіх, який побував у трьох війнах
Помер морпіх, який побував у трьох війнах / Фото з відкритих джерел

Ветеран батальйону "Донбас" Валентин Гонтар з позивним "Прапор" помер у Києві. Причини смерті не називають, одна з версій – самогубство.

Про це повідомив волонтер Назар Приходько на сторінці у Facebook.

Валентин Гонтар родом з Криму. Також був координатором реабілітаційної програми для бійців "Творчої Криївки", яку заснувала його дружина волонтер Майдану Віталіна Маслова. Без батька залишився син.

Валентин Гонтар з дружиною

Валентин Гонтар з дружиною

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Пройшов три війни. Побував у Придністров’ї, Африці та Україні. Професійний військовий, пройшов Іловайськ та багато інших "гарячих" точок війни. Помер вдома,
– йдеться у дописі.

За словами волонтера, військовий помер у Києві 6 серпня. Причини смерті Приходько не назвав, але користувачі соцмереж зазначають у коментарях, що боєць підірвався гранатою.

"Помер вдома. Помер від власної гранати. Навіщо таке носити в маси з собою? Навіщо? Дурна смерть", – пише Ірина Коваленко.

Теги: Новини Києва Новини України АТО Самогубство Збройні Сили України Іловайська трагедія Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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