Помер український морпіх, який побував на трьох війнах

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Ветеран батальйону "Донбас" Валентин Гонтар з позивним "Прапор" помер у Києві. Причини смерті не називають, одна з версій – самогубство.
Про це повідомив волонтер Назар Приходько на сторінці у Facebook.
Валентин Гонтар родом з Криму. Також був координатором реабілітаційної програми для бійців "Творчої Криївки", яку заснувала його дружина волонтер Майдану Віталіна Маслова. Без батька залишився син.
Валентин Гонтар з дружиною
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Пройшов три війни. Побував у Придністров’ї, Африці та Україні. Професійний військовий, пройшов Іловайськ та багато інших "гарячих" точок війни. Помер вдома,
– йдеться у дописі.
За словами волонтера, військовий помер у Києві 6 серпня. Причини смерті Приходько не назвав, але користувачі соцмереж зазначають у коментарях, що боєць підірвався гранатою.
"Помер вдома. Помер від власної гранати. Навіщо таке носити в маси з собою? Навіщо? Дурна смерть", – пише Ірина Коваленко.