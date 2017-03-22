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Понад 100 депутатів Ради мають іноземне громадянство, – Артеменко

11:29, сьогодні 1340 Читать новость на русском
Андрій Артеменко
Андрій Артеменко / radiosvoboda.org

Нардеп Андрій Артеменко стверджує, що у Верховній Раді більше ста депутатів мають, крім українського, іноземне громадянство.

"За моїми підрахунками, 102 народних депутати мають закордонні паспорти інших держав", – сказав Артеменко журналістам в кулуарах Верховної Ради в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Конкретних прізвищ позафракційний нардеп не назвав.

Нагадаємо, Артеменко ініціює проект закону про внесення змін до закону про громадянство України щодо подвійного громадянства. Сам він володіє двома громадянствами (України та Канади), натомість має лише один паспорт.

Читайте також: Подвійне громадянство: чому законопроект Порошенка треба змінити

Теги: Україна Політика Верховна Рада Андрій Артеменко
Джерело: 24 Канал
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