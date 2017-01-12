  • укр
  • рус
15:49
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Порошенко нагримав на одеського чиновника

14:45, сьогодні 694 Читать новость на русском
Петро Порошенко розізлився
Петро Порошенко розізлився / Getty Images

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Одеси вступив у словесну перепалку з одним із місцевих чиновників.

Сталося це під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова.

Говорячи про збільшення бюджету, президент перервався та на дав висловити думку одному з місцевих посадовців.

"Опустіть руку. Вам погано? Ви коли будете президентом, сидітимете на моєму місці, я вас запрошу і ви виступите замість мене... Вибачте, я вам слова не давав. Прошу сісти. Якщо ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я вам надам цю можливість. Сідайте", – сказав гарант.

За інформацією деяких ЗМІ, після заходу Порошенко покликав "голову адміністрації", який піднімав руку, "на розмову".

На відео інцидент починається на 18,35 хвилини.

Читайте також: Порошенко відмовився від ланчу Пінчука в Давосі, – ЗМІ

Нагадаємо, 12 січня в Одесі відбулося представлення нового голови ОДА Максима Степанова.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Одеса Скандал
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" курс от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 498
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
На кого працює Надія Савченко?
сьогодні, 12:01 На кого працює Надія Савченко?
Наталя Ромашова 1853
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1 4414
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3523
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Одеська облрада хоче звільнення Нищука через його "Донбас без генетики"
 24 грудня 2016 , 00:56 3
У Порошенка стабільна зарплата: стало відомо про заробіток у вересні
 12 жовтня 2016 , 15:04
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук