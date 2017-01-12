Порошенко нагримав на одеського чиновника

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Одеси вступив у словесну перепалку з одним із місцевих чиновників.

Сталося це під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова.

Говорячи про збільшення бюджету, президент перервався та на дав висловити думку одному з місцевих посадовців.

"Опустіть руку. Вам погано? Ви коли будете президентом, сидітимете на моєму місці, я вас запрошу і ви виступите замість мене... Вибачте, я вам слова не давав. Прошу сісти. Якщо ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я вам надам цю можливість. Сідайте", – сказав гарант.

За інформацією деяких ЗМІ, після заходу Порошенко покликав "голову адміністрації", який піднімав руку, "на розмову".

На відео інцидент починається на 18,35 хвилини.

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Нагадаємо, 12 січня в Одесі відбулося представлення нового голови ОДА Максима Степанова.